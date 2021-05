Nord Stream 2-krangelen fortsatt fastlåst

utenriks

Rørledningen skal bringe russisk gass direkte til Tyskland og Europa. Den har vært et sentralt problem i forholdet mellom Tyskland og USA i flere år, og en ny regjering i Washington har ikke endret det.

Blinken og Maas møttes ansikt til ansikt i forbindelse med G7-møtet i London.

– Vi snakket om Nord Stream 2 og vi utvekslet igjen de synspunktene vi begge kjenner, sa Maas etter et 40 minutters møte på sidelinjen av utenriksministermøtet.

– Det er ikke noe nytt, fortsatte han.

USA frykter gassrørledningen vil gjøre Europa altfor avhengig av russisk gass. Landet har innført sanksjoner for å legge press på Tyskland i saken. Den tyske regjeringen nekter på sin side å gripe inn og peker på at det er snakk om et kommersielt prosjekt. De som støtter rørledningen, mener USA bare ønsker bedre salgsmuligheter for sin egen naturgass.

Berlin er også under press fra østeuropeiske land som heller ikke ser med blide øyne på prosjektet, blant dem de baltiske landene og Polen.

Maas understreker imidlertid at rørledningen bare er en liten del av forholdet til USA.

