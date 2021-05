Pentagon ikke bekymret for nye angrep i Afghanistan

utenriks

Natos tilbaketrekking startet formelt 1. mai, og de siste dagene har det kommet meldinger om nye kamper mellom Taliban og afghanske regjeringsstyrker.

– Det vi ser er noen små angrep i løpet av helgen, som ikke har betydelig innvirkning, særlig ikke på våre folk og ressurser der, sier Pentagon-talsmann John Kirby.

– Vi har så langt ikke sett noe som påvirker tilbaketrekkingen, eller som har særlig betydning for oppdraget i Afghanistan, sier han.

Ifølge afghanske myndigheter er over 100 Taliban-krigere drept i kamper helgen. Samtidig har det vært angrep som har drept minst 15 regjeringssoldater.

Et selvmordsangrep rettet mot et gjestehus i Logar-provinsen og drepte minst 24 sivile er blitt fordømt av FN. Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men Afghanistans president la skylden på Taliban.

USA har som mål at Natos styrker skal være helt ute av Afghanistan innen 11. september i år. Da er det 20 år siden terrorangrepene som førte til invasjonen i Afghanistan.

