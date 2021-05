Høyresiden seirer i Madrid

utenriks

Da nesten alle stemmene var telt tirsdag kveld, så det ut til at PP ville få 65 av representantene i den regionale forsamlingen, en dobling av resultatet fra forrige valg. PP har fått 44 prosent av stemmene, mot 22 prosent i 2019.

Sosialistpartiet PSOE til statsminister Pedro Sánchez får 24 representanter etter å ha tapt 13. De tre partiene på venstresiden fikk til sammen 41 prosent.

Til tilhengerne utenfor partilokalene kalte hun resultatet en støtte til hennes politikk med å holde barer og restauranter åpne til tross for pandemien, og en avvisning av venstreregjeringen til Sánchez.

PPs store framgang skyldes i stor grad at den nåværende koalisjonspartneren, sentrumspartiet Ciudadanos, kollapset og falt helt ut av regionalforsamlingen. Hittil har de hatt 26 representanter.

Trenger støtte fra yte høyre

Til sammen er det 136 seter i forsamlingen, og PPs Madrid-leder Isabel Diaz Ayuso må dermed trolig søke støtte hos ytre høyrepartiet Vox, som holder stillingen og øker fra tolv til 13 representanter.

Hun sier selv at det ikke vil være verdens ende.

Dermed vil Díaz Ayuso høyst sannsynlig få beholde makten som leder for en allianse med ytre høyre i stedet for sentrum-høyrekoalisjonen hun har hatt hittil.

Ayuso har det siste året markert seg som en kompromissløs motstander av de strenge koronatiltakene innført av den spanske regjeringen, til tross for at smittetrykket er klart høyere i Madrid enn resten av landet.

Nederlag for venstresiden

Valget er et stort nederlag ikke bare for PSOE, men også for koalisjonspartneren, venstrepartiet Podemos, og partiets leder Pablo Iglesias kunngjorde allerede valgkvelden at han trekker seg som partileder.

Riktignok økte Podemos sin oppslutning og fikk ti representanter mot sju sist, men ambisjonene var langt større. For sju uker siden gikk Iglesias av som visestatsminister for å stille som partiets kandidat i Madrid.

Men han slo ikke gjennom med advarselen mot at Vox ville få makt i en koalisjon med PP, som var det sentrale temaet i Podemos' valgkamp.

Derimot sikret det nye regionale venstrepartiet Mas Madrid seg 24 representanter, opp fra 20.

Holdt byen åpen

Ayuso, som er en stigende stjerne i det konservative PP, nyter stor folkelig støtte for politikken med å holde byen åpen gjennom pandemien. Trass i det høye tallet på smittede og døde har hun systematisk motsatt seg alle oppfordringer om å stramme inn.

Nesten en femdel av Spanias totaltall på døde fra korona er i Madrid-regionen – 15.000 av totalt 78.000.

Madrid er den eneste større hovedstaden i Europa der barer, restauranter og teatre har vært åpne siden den nasjonale nedstengingen var over i juni i fjor, og blant byens bar- og restauranteiere er hun en helt.

Med valgkampropet «Frihet» fokuserte hun på folks behov for normalitet midt i pandemien.

– Å ta seg en øl er viktig. Etter en dårlig dag løfter det sinnet, sa hun.

Trass i det høye smittenivået strømmet velgerne til urnene. En time før valglokalene stengte, hadde 69 prosent avlagt stemme, opp fra 59 prosent sist.

