Amnesty beklager og gir Navalnyj statusen som samvittighetsfange igjen

utenriks

Amnesty International fratok tidligere i år Navalnyj denne betegnelsen på bakgrunn av tidligere uttalelser som ble ansett som hatefulle.

– Amnesty International tok et galt valg og vil beklage for de negative påvirkningene det har hatt for Aleksej Navalnyj og aktivistene i Russland og verden rundt som kjemper for hans frihet, skriver Amnesty International i en uttalelse.

Generalsekretær i Amnesty International i Norge, John Peder Egenæs, bekreftet fredag overfor NTB at organisasjonen snur.

– Jeg kan bekrefte at det stemmer og at det kommer en uttalelse fra vårt internasjonale sekretariat snart, skriver Egenæs i en SMS til NTB.

– Misbrukt av Russland

Amnestys internasjonale sekretariat skriver at det aldri var meningen at det skulle bli offentlig kjent at Navalnyj mistet statusen som samvittighetsfange.

Russiske myndigheter har misbrukt dette til ytterligere å utsette Navalnyj for rettighetsbrudd, mener Amnesty.

– Det er høyden av hykleri fra myndighetene som ikke bare prøvde å drepe Navalnyj med gift, men som har utført handlinger som tortur, frihetsberøvelse og utstrakt undertrykkelse av politisk frihet, skriver Amnestys sekretariat.

Stiller seg ikke bak plattformen

Amnesty skriver videre at organisasjonen ikke stiller seg bak Navalnyjs politiske plattform, men at de ønsker å tydeliggjøre Navalnyjs behov for å få sine rettigheter oppfylt.

– Aleksej Navalnyj er ikke fengslet for et gjenkjennelig lovbrudd, men for at han krever retten til å delta i offentligheten for seg selv og sine støttespillere, og for å kreve en myndighet som er fri for korrupsjon, skriver Amnesty.

– Dette er samvittighetshandlinger, og bør anerkjennes som det, skriver organisasjonen.

Demonstrasjoner

En støttespiller av Navalnyj sa ifølge CNN tidligere fredag til canadiske lovgivere at han hadde fått beskjed om at Amnesty ville gi Navalnyj status som samvittighetsfange igjen.

Navalnyj sitter fengslet i Russland etter at han ble pågrepet da han vendte tilbake etter å ha fått behandling i Tyskland for det han mener var et attentatforsøk utført av russiske sikkerhetsstyrker.

Russland har i det siste også stemplet Navalnyjs politiske nettverk som en terrororganisasjon. Det har vært voldsomme demonstrasjoner til støtte for Navalnyj rundt om i Russland.

(©NTB)