utenriks

Macron sa også at han var klar til å diskutere opphevelse av vaksinepatenter, men at det var viktigere at de to landene avviklet sine restriksjoner.

Han viste til at Europa har eksportert store mengder vaksinedoser.

– I dag er 100 prosent av vaksinene som produseres i USA, for det amerikanske markedet, sa han på et møte med pressen under EU-toppmøtet i Porto.

(©NTB)