India har igjen registrert over 4.000 koronadøde på et døgn

India er rammet av det som for tiden regnes som verdens verste koronautbrudd.

Søndag opplyste helsedepartementet om over 4.000 døde for andre dag på rad. Dagen før ble denne dystre milepælen nådd for første gang.

Det er femte gangen på en uke at det er registrert over 400.000 smittede.

Så langt er over 22 millioner av Indias 1,3 milliarder mennesker registrert smittet, mens det offisielle dødstallet er oppe i 242.362. Men mørketallene antas å være store.

Den eksplosive smitten er forårsaket av et mutert koronavirus. Smittetallene begynte å stige kraftig etter at landets myndigheter åpnet for arrangementer med tusenvis av mennesker til stede.

