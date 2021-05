USAs marine sier den har beslaglagt ulovlig våpenlast i Arabiahavet

utenriks

Ifølge marinen ble fartøyet stanset av det amerikanske krigsskipet USS Monterey i en operasjon 6.–7. mai.

Om bord i båten fant de flere titall avanserte russiskproduserte missiler, tusenvis av kinesiske automatvåpen og hundrevis av maskingevær, rifler og utskytningsramper for rakettdrevne granater, heter det i en uttalelse fra marinens femte flåte søndag.

Nyhetsbyrået AP får opplyst av tjenestemann i det amerikanske forsvaret at fartøyet ifølge innledende undersøkelser kom fra Iran og var på vei til krigsherjede Jemen. Marinen beskriver fartøyet som en statsløs dhow, en båttype som tradisjonelt brukes i regionen.

Irans FN-utsending har ikke svart på APs henvendelser, men landet har tidligere avvist at de støtter opprørere i Jemen med våpen.

Krigen i Jemen har kostet rundt 130.000 livet, inkludert over 13.000 sivile, ifølge Armed Conflict Location & Event Project. Alle sider av konflikten har begått grove overgrep.

FN innførte i 2015 et embargo mot houthi-opprørerne. På tross embargoen har FN-eksperter varslet om at det foreligger en økende mengde beviser som antyder at personer eller enheter i Iran har støttet houthiene med våpen.

(©NTB)