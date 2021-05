Palestinske myndigheter: 20 drept i israelske angrep på Gazastripen

utenriks

Det yngste barnet som ble drept var under ti år gammelt, ifølge helsedepartementet i Gaza by.

65 palestinere er såret i angrepene, som kom etter at Hamas avfyrte flere raketter mot Israel.

Minst sju medlemmer av samme familie, blant dem tre barn, ble drept i en eksplosjon i Beit Hanoun nord på Gazastripen. Det er ikke bekreftet at eksplosjonen skyldtes et israelsk angrep, og en talsmann for det israelske forsvaret sier at hendelsen granskes.

De israelske angrepene fortsatte utover kvelden mandag. Den israelske hæren opplyser å ha drept minst åtte militante palestinere i angrepene.