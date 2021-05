Forsinkelser for Novavax-vaksinen

utenriks

Novavax opplyste om forsinkelsen mandag, under en uke etter at det globale vaksineprogrammet Covax inngikk avtale om kjøp av 350 millioner doser av koronavaksinen.

Da ble det sagt at dosene, under forutsetning av godkjenning av tilsynsmyndigheter, skal leveres fra tredje kvartal i 2021 og videre utover i 2022.

Mandag opplyste selskapet det nå i stedet håper å søke om godkjenning for vaksinen i USA og Europa i tredje kvartal.

Novavax' vaksine krever to doser for full effekt og kan oppbevares i vanlige kjøleskap. Tester viser at vaksinen er 100 prosent effektiv for å forhindre alvorlig sykdom av covid-19 og gir 89,7 prosents beskyttelse mot alle varianter av sykdommen.

Covax ble dannet for å bidra til at også fattige land får koronavaksiner. Programmet ledes av Verdens helseorganisasjon, vaksinealliansen Gavi og en organisasjon som arbeider med innovasjon på pandemifeltet.

Norge har bidratt med 1,3 milliarder kroner til Covax-samarbeidet.

Nyheten mandag om utsettelsen sendte verdien selskapets aksjer ned 12 prosent. Totalt har Novavax inngått en intensjonsavtale med Covax om å levere 1,1 milliarder vaksinedoser.

(©NTB)