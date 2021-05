Mexico sier Russland sliter med å produsere nok vaksiner til andre dose

utenriks

Dette er den seneste uttalelsen om produksjonsproblemer for Sputnik V-vaksinen, som russerne har lovet til andre land, men foreløpig ikke har klart å levere nok av.

Den russiske vaksinen skiller seg ut ved at de to dosene som skal til, ikke er like og ikke kan brukes om hverandre. De to dosene bruker to ulike modifiserte forkjølelsesvirus til å overføre proteiner fra covid-19-viruset så immunforsvaret kan lære å beskytte seg mot det.

Ulikt produksjonstempo

Mexicos assisterende helsedirektør Hugo López-Gatell sier russerne har oppdaget at viruset som brukes i den første dosen vokser raskere enn det som brukes i den andre.

– I løpet av noen måneder har antall doser av den første varianten kommet i utakt med antall doser av den andre, sier han.

López-Gatell sier russiske forskere nå vurderer om man i stedet for å gi de to dosene med noen ukers mellomrom heller kan gi påfyll av vaksinen etter et halvt år.

Må støtte seg på andre

Mexico har så langt bare fått 1,9 millioner av de 24 millioner Sputnik-dosene de har inngått kontrakt om. Dermed har landet i større grad måttet støtte seg på 10,6 millioner doser fra Pfizer/Biontech og rundt 10 millioner doser av to kinesiske vaksiner. De har også fått 4,6 millioner doser av AstraZenecas vaksine.

Så langt har testing bekreftet over 219.000 koronarelaterte dødsfall i Mexico, men landet gjennomfører så få tester at myndighetene anslår at det reelle dødstallet er rundt 347.000. Nærmere 2,4 millioner personer har fått påvist smitte.

