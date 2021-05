Søreide fordømmer rakettangrep mot Israel

utenriks

– Jeg fordømmer angrepene mot Israels sivilbefolkning med hundrevis av raketter fra Gaza. Rakettskytingen må opphøre umiddelbart, krever Søreide.

– Israel har svart med omfattende militære operasjoner mot mål i Gaza. Det meldes om drepte sivile på begge sider. Jeg har stor medfølelse med de skadde og med familiene som har mistet sine på begge sider, sier hun.

– Eskaleringen vi nå er vitne til, har et sammensatt bakteppe og har utviklet seg over tid. Det har vært høy spenning med sammenstøt og demonstrasjoner i Jerusalem, påpeker Søreide.

– Jerusalem er hellig for tre religioner og to folk. Israelske myndigheter har et særlig ansvar for å sikre rettighetene til troende på de hellige stedene i Øst-Jerusalem. Jeg forventer at rettighetene til alle innbyggere i Jerusalem respekteres i tråd med folkeretten, sier utenriksministeren.

