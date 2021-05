Høyeste inflasjon i USA siden 2008

utenriks

Sammenlignet med måneden før steg konsumprisindeksen med 0,8 prosent, opplyste det amerikanske arbeidsdepartementet onsdag.

Økningen fra april 2020 var på 4,2 prosent. Den såkalte kjerneinflasjonen – der prisene på energi og mat er utelatt – var på 3 prosent.

Prisene på blant annet bruktbiler og matvarer gikk opp i forrige måned. Prisene på brukte biler og lastebiler steg med 10 prosent bare i løpet av april, noe som var ny rekord.

Kan påvirke rentene

Blant en del økonomer har det vært frykt for at høyere amerikansk inflasjon kan føre til høyere renter. Renteøkninger kan potensielt bidra til lavere priser på aksjer, eiendom og en lang rekke andre typer investeringer.

Etter at inflasjonstallene ble lagt fram onsdag, gjorde rentene på amerikanske statsobligasjoner et tydelig hopp.

Frykt for økende inflasjon førte til nedgang på børsen i New York tirsdag. Dow Jones-indeksen falt 1,4 prosent, noe som var den største nedgangen siden slutten av februar.

Kraftig stimulering

Under koronapandemien har mange land stimulert økonomien med kraftige rentekutt og diverse andre tiltak. Dette har ført til bekymring for at inflasjonen kan øke idet smitten avtar og situasjonen normaliserer seg.

I USA har president Joe Biden planer om store offentlige investeringer for å gjenreise økonomien, og Republikanerne mener dette også vil fyre oppunder inflasjonen.

Finansminister Janet Yellen mener imidlertid at en eventuell økning i inflasjonen vil bli midlertidig.

