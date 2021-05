Rakettalarm i Nord-Israel

utenriks

Det tyder på at Hamas har utvidet rekkevidden for sine raketter fra Gazastripen, skriver Times of Israel.

Alarmene ble utløst også i Israels største by Tel Aviv og omkringliggende områder. Et bolighus i Rishon Lezion ble truffet av splinter fra en rakett, men var ikke meldt om personskader natt til torsdag, opplyser. den nasjonale nødetattjenesten Magen David Adom.

I Petah Tikva øst for Tel Aviv gjorde en rakett nedslag mellom boligblokker. Video fra stedet viser en stor brann, men heller ikke der ble det meldt om personskader.

(©NTB)