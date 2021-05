Biden har snakket med Netanyahu og Abbas

utenriks

Det er Abbas' kontor som opplyser om samtalen mellom USAs president og den palestinske lederen. Det er første gang de to har snakket sammen siden Biden tok over som amerikansk president.

Netanyahus kontor opplyste tidligere lørdag at den israelske statsministeren hadde snakket med Biden. Meldingen kom i etterkant av Israels angrep mot bygningen som huset AP og Al Jazeera i Gaza.

I en uttalelse fra Netanyahus kontor het det at statsministeren understreket at Israel gjør alt landet kan for å unngå å skade uskyldige.

Ifølge uttalelsen oppdaterte Netanyahu Biden om situasjonen, og takket også presidenten for USAs «uforbeholdne støtte til vår rett til å forsvare oss».

