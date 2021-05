Demonstrasjoner til støtte for palestinerne i flere europeiske byer

utenriks

Også i Bergen samlet flere hundre demonstranter seg på Torgallmenningen for en politisk markering i forbindelse med den pågående konflikten lørdag ettermiddag, melder NRK.

Markeringen skjedde i regi av Fatah Norge, Det Palestinske Hus og Palestinakomiteen.

«Stans bombingen»

I London bar demonstrantene plakater med paroler som «Stans bombingen av Gaza», og ropte slagord mens de samlet seg ved Marble Arch, ikke langt fra Hyde Park, og gikk mot den israelske ambassaden.

En stor folkemengde fylte Kensington High Street, der ambassaden ligger. Arrangørene hevdet så mange som 100.000 deltok, men London-politiet kunne ikke bekrefte antallet.

– Gruppen er spredt over et stort område, noe som gjør det umulig å telle dem, sa en talsperson for Metropolitan Police.

Spredt uro

I Madrid deltok omkring 2.500, mange av dem unge som bar palestinske flagg. De gikk mot Puerta del Sol-plassen sentralt i byen.

– Dette er ikke krig, det er folkemord, ropte deltakerne.

– Vi ønsker at Spania og europeiske myndigheter ikke skal samarbeide med Israel, fordi de med sin stillhet er medskyldige, sa Ikhlass Abousousiane (25), som er sykepleier med marokkansk bakgrunn.

Flere tusen deltok også i demonstrasjoner i Berlin og andre tyske byer. Tre demonstrasjoner hadde fått grønt lys i Neukölln sør i den tyske hovedstaden, et område der det bor mange med tyrkiske og arabiske røtter. Det er meldt om enkelte pågripelser etter at demonstranter kastet brostein og flasker på politiet.

I Bonn og Münster ble israelske flagg brent foran to synagoger.

I Paris tok politiet i bruk tåregass og vannkanoner for å spre en pro-palestinsk demonstrasjon som ble avholdt til tross for at myndighetene hadde sagt nei.

Enkelte kastet stein eller forsøkte å lage veisperringer, men politiet aksjonerte mot enkeltgrupper og klarte å hindre den planlagte marsjen mot Place de la Bastille.

Vannkanoner i Aten

I Aten hadde rundt 500 demonstranter samlet seg. Gresk politi brukte vannkanoner for å spre demonstrantene, og det er meldt om noen mindre slagsmål foran den israelske ambassaden.

Demonstrasjonene skjer etter en omfattende opptrapping i konflikten mellom Israel og væpnede grupper på Gazastripen. Hamas og andre har skutt et stort antall raketter mot Israel, som har svart med omfattende bombing av det palestinske området.

Siden mandag er 139 drept på Gazastripen, ifølge det palestinske helsevesenet. Blant dem er 39 barn. Over 1.000 er såret. På israelsk side er ti drept i rakettangrepene, blant dem et barn og en soldat. Over 560 israelere er såret.

