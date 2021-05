Kamper i by vest i Myanmar

utenriks

Både USAs og Storbritannias ambassader i Myanmar ga lørdag uttrykk for dyp bekymring over situasjonen i området. Juntaen som tok makten i et kupp i februar, har erklært unntakstilstand på stedet.

Kampene lørdag begynte rundt klokka 6, da regjeringsstyrkene innledet artilleriangrep mot den vestlige delen av byen Mindat. Flere boliger er ødelagt, ifølge den lokale militsgruppen Chinland Defence Force. Regjeringsstyrkene skal også ha fått helikopterstøtte.

– Mindat er nå under beleiring, og forbereder seg på at angrep i full skala både fra bakkestyrker og fra lufta, heter det i en uttalelse fra en menneskerettighetsgruppe i delstaten.

En skyggeregjering som er dannet av parlamentarikere som er kastet ut fra nasjonalforsamlingen av militærjuntaen, advarer også om situasjonen.

– Innen de neste 48 timene kan Mindat bli en slagmark og tusenvis kan bli nødt til å flykte fra sine hjem, sier de i en uttalelse.

Mange har allerede forlatt byen med 50.000 innbyggere, opplyser en innbygger på telefon. Vedkommende har selv reist fra byen.

