Det går fram av en uttalelse fra Netanyahus kontor, der det også heter at statsministeren understreket at Israel gjør alt landet kan for å unngå å skade uskyldige.

Ifølge uttalelsen oppdaterte Netanyahu Biden om situasjonen, og takket også presidenten for USAs «uforbeholdne støtte til vår rett til å forsvare oss».

