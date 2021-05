20 millioner vaksinedoser satt i Frankrike

utenriks

Nesten 9 millioner personer har også fått dose nummer to.

– Dette er et meget viktig øyeblikk for hele landet, fordi det støtter våre utsikter til å avslutte denne krisen, sa statsminister Jean Castex til journalister mens han var på besøk på et vaksinasjonssenter i Paris lørdag.

Regjeringens neste mål er å sette 30 millioner doser innen 15. juni.

– Målet er innen rekkevidde, sa Castex.

Franske myndigheter melder også om nedgang i antall koronapasienter som trenger intensivbehandling på sykehus.

Onsdag gjenåpner landets museer, teatre, kinoer og konsertlokaler, men med begrenset kapasitet, etter å ha holdt stengt ti seks uker. Det nasjonale portforbudet fortsetter, men vil gjelde fra klokken 21 på kvelden i stedet for klokken 19. Såkalte ikke-essensielle butikker får også gjenåpne, og kafeer og restauranter får gjenåpne utendørsservering for første gang siden 30. oktober.

Fra 9. juni får kafeer og restauranter også betjente kunder innendørs. Portforbudet skal fjernes fullstendig 30. juni hvis smitteraten fortsetter å falle.

(©NTB)