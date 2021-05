Stadig flere tyskere vil la seg vaksinere

utenriks

Det siste døgnet er det registrert 8.500 nye smittede, ned fra over 12.600 for en uke siden. Søndagstallene er gjerne noe lavere enn i uken ellers, i og med at det gjerne gjennomføres færre tester i helgene.

En ny meningsmåling utført av YouGov for DPA, viser at nesten tre firedeler av voksne tyskerne er villig til å la seg vaksinere – eller allerede er blitt vaksinert.

Av de spurte i undersøkelsen hadde 36 prosent allerede fått minst en vaksinedose. 38 prosent svarte at de skulle ta vaksinen, og totalen er dermed 74 prosent. Like før vaksinasjonskampanjen startet i desember i fjor, svarte bare 65 prosent at de ville la seg vaksinere.

Andelen som sier klart nei, har minket fra 19 til 15 prosent, og andelen som fortsatt er usikre har gått ned fra 16 til 11 prosent.

Den tyske smittevernetaten Robert Koch-Institut opplyser søndag at smittetallet over en sjudagersperiode er gått ned til 83,1 per 100.000 innbyggere, ned fra 87,3 lørdag og 118,6 for en uke siden.

Søndag er det registrert 71 dødsfall siste døgn, mot 127 for en uke siden.

(©NTB)