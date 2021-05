Pfizer-vaksinen kan lagres i kjøleskap en måned: – Gode nyheter

utenriks

Den siste tiden er det blitt gjort flere undersøkelser av hvorvidt Pfizer-vaksinen kan lagres enklere enn hva som har vært tilfellet så langt. Vaksinen, som er blitt EUs foretrukne, måtte først lagres i spesialfrysere som holdt 60 til 90 kuldegrader.

Senere kom legemiddelbyrået EMA fram til at den kunne lagres i vanlige frysere, og nå slår legemiddelbyrået fast at vanlige kjøleskap holder, så sant vaksinen ikke lagres i mer enn én måned. Vaksineglassene må være uåpnet.

Det vil gjøre det langt lettere å distribuere vaksinen. Behovet for lagring i svært kalde temperaturer har vært en av årsakene til at vaksiner som AstraZeneca er blitt foretrukket i blant annet Covax-samarbeidet.

Også i Norge har lagringsproblemer skapt noen utfordringer, men assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror ikke det blir avgjørende for den norske vaksineringen at vaksinen altså kan lagres lettere.

– Dette er gode nyheter, selv om det nok ikke er veldig avgjørende for det norske vaksinasjonsprogrammet. Men det gjør at man får noe større fleksibilitet ute i kommunene, og risikoen for å kaste vaksinedoser blir mindre, sier Nakstad til NTB.

