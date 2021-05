utenriks

Ifølge myndighetene tok flere migranter seg inn i den spanske enklaven nord i Afrika ved hjelp av oppblåsbare båter. Andre svømte forbi moloen, som strekker seg flere meter ut i Middelhavet, for å komme seg over grensa.

Cauta og Melilla, to spanske territorier i Nord-Afrika, blir brukt som et springbrett til Europa av flere hundre migranter som hvert år risikerer livet for å ta seg forbi sperringene som utgjør grensen.