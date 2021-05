utenriks

Uværet Tauktae beskrives som det verste på 30 år i den vestlige delen av landet.

Det ventes vindstyrker på opptil 49 meter per sekund når syklonen treffer delstaten Gujarat senere mandag. I Atlanterhavet ville dette tilsvart en orkan i kategori 2.

Allerede i helgen omkom seks mennesker da styrtregn og kraftig vind rammet områder i Sør-India.

Over hundre tusen mennesker er evakuert, og myndighetene jobber for å sikre at det ikke strømmen går på sykehus som behandler koronapasienter.

