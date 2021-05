Medier: Danmark vil hente hjem tre kvinner og 14 barn fra Syria

utenriks

Etter flere måneder i konflikt med støttepartiene om de danske kvinnene og barna deres i fangeleirer i Syria snur nå regjeringen, skriver Politiken tirsdag.

Planen er å hente hjem de tre mødrene og barna til Danmark, opplyser flere ikke navngitte kilder med kjennskap til saken til avisa.

Også Berlingske melder at regjeringen vil hente hjem de 17 fra leirene al-Hol og al-Roj nordøst i Syria der de lever under problematiske forhold.

Frederiksens motstand

Et bredt flertall i Folketinget besluttet tidligere i år å nedsette en arbeidsgruppe. Den skulle komme med anbefalinger om hva som skulle skje med mødrene og barna.

Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne har lenge avvist å ta mødrene og barna hjem. Hun har vist til at mødrene selv i sin tid meldte seg til tjeneste for ekstremistgruppa IS og dermed har vendt Danmark ryggen.

Ifølge Politiken har partilederne på et møte tirsdag i justisdepartementet fått innsyn i en vurdering fra etterretningstjenestene. De mener ifølge kildene at det sikkerhetsmessig gir best mening å hente hjem de tre danske kvinnene og barna deres.

Radikalisering

Årsaken er tilsynelatende at det er større risiko for at barna blir radikalisert, jo lenger de befinner seg i fangeleirene.

Det er uklart når og på hvilken måte mødrene og de 14 barna kan komme til Danmark.

Ifølge Aftenposten var det til sammen fire norske kvinner og fire norske barn i leirene Al-Hol og Roj i Nord-Syria i desember i fjor.

Rundt 60.000 mennesker er internert i Al-Hol, og mange av dem er kvinner og barn i familie med IS-medlemmer. De fleste kommer fra Syria og Irak, men om lag 10.000 kommer fra andre land.

