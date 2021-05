Spania returnerer 2.700 migranter etter rekordankomst – EU ber Marokko ta grep

utenriks

Det vekket oppsikt da hele 6.000 migranter tok seg inn i den spanske enklaven Ceuta mandag. Flere hundre tar seg over dit hvert år, men så mange på en dag har aldri tidligere skjedd.

Tirsdag opplyser spanske myndigheter at 2.700 av dem er returnert til Marokko allerede.

Samtidig var det flere som også tirsdag tok seg over grensa til Ceuta. Et mindre antall har tatt seg til enklaven Melilla.

EU ber Marokko stanse migrantene

EU ber Marokko ta grep for å hindre det unionen omtaler som uregelmessige krysninger.

– Det viktigste nå er at Marokko fortsetter å hindre uregelmessige krysninger, og at de som ikke har rett til å bli, på ryddig og effektivt vis blir returnert, sier EUs innenrikskommissær Ylva Johansson.

– Spanske grenser er europeiske grenser, legger hun til.

Migranter brukte oppblåsbare båter, svømte og vasset da tidevannet var lavt, for å ta seg forbi moloen som strekker seg flere meter ut i Middelhavet og skiller enklaven fra Marokko.

Spansk-marokkansk konflikt

Spenningen øker nå mellom Spania og Marokko. Det var allerede stor uenighet mellom de to landene etter at Spania besluttet å gi medisinsk hjelp til lederen for en gruppe som kjemper for uavhengighet i Vest-Sahara, som Marokko annekterte i 1975.

Spanske myndigheter i Ceuta anklager Marokko for å ha stanset kontroll av migrantene etter konflikten, og at det har ført til tilstrømmingen den siste tiden.

– Det er en så stor invasjon at vi ikke klarer å telle hvor mange som har kommet. Det er et stort antall i Marokko som venter på å ta seg hit, sier Juan Jesus Vivas, president i Ceuta.

Ceuta og Melilla, to spanske territorier i Nord-Afrika, blir brukt som et springbrett til Europa av flere hundre migranter som hvert år risikerer livet for å ta seg forbi sperringene som utgjør grensen.

