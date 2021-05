Fortsatt ingen enighet i EU om vaksinepass

utenriks

Forhandlingene mellom EU-parlamentet, EU-kommisjonen og representanter fra medlemslandenes regjeringer fortsetter torsdag, opplyser den portugisiske EU-presidenten.

Det digitale sertifikatet kan åpne for reise mellom flere EU-land så tidlig som i juni, selv om koronapandemien fortsatt er en trussel og bekymringen for ulike virusvarianter er stor.

Passet skal opplyse om en person har testet negativt for covid-19, nylig har blitt frisk fra virussykdommen eller om vedkommende er vaksinert.

Forhandlingene om et mulig vaksinepass startet i mars. Det kan sørge for karantenefri reise innenfor unionen, men det er opp til de 27 medlemslandene å avgjøre hvilke fordeler et slikt pass skal gi i deres land.

Hellas har allerede lempet på innreisekravene for tilreisende som har blitt vaksinert, og Spania tillater turister fra EU så sant de har en negativ koronatest.

En seksdel av EUs voksne befolkning er nå fullvaksinerte, ifølge EUs smittevernbyrå ECDC. Målet er 70 prosent innen september.

(©NTB)