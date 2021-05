Islandsk Eurovision-deltaker koronasmittet

utenriks

Vokalisten Daði Freyr opplyste om den positive prøven onsdag ettermiddag.

– Et medlem av Gagnamagnið fikk et positivt prøvesvar i morges. Dessverre betyr det trolig at vi ikke blir med på prøvene i dag eller det direktesendte showet i morgen, og et opptak fra vår andre øving vil bli brukt isteden, skriver vokalisten.

– Vi har alle vært ekstremt forsiktige under hele reisen, så dette er en stor overraskelse, legger han til.

Det var VG som omtalte saken først. Tidlig onsdag ettermiddag var det fortsatt ikke kommet noen informasjon om saken fra arrangøren, Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

Island og Daði Freyr med låten «10 Years» er i den andre semifinalen i årets Eurovision Song Contest torsdag. Den lå onsdag formiddag på en femteplass på den samlede oddslista til Eurovisionworld.

Norge og Tix er blant dem som har gått videre fra den første semifinalen. Finalen går lørdag i arenaen Rotterdam Ahoy.

