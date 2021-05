Kilder: EU-enighet om åpne grenser for vaksinerte

utenriks

EUs medlemsland ble enige om gjenåpningen onsdag, opplyser kildene.

På et møte i Brussel ble diplomater fra EU-landene også enige om å heve terskelen for hvor mange nye smittede et land kan ha før det regnes som utrygt, Det vil åpne for innreise til EU fra flere steder.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NTB at nyheten er i tråd med signalene som i lengre tid har kommet fra EU.

– Det gjenstår nå å ferdigstille ordninger i de enkelte landene med koronasertifikat, slik at man kan dokumentere sin vaksinasjonsstatus ved grensepasseringer i Europa, sier han.

Også i Norge jobbes det for full med de tekniske løsningene rundt dette, ifølge Nakstad.

– Politiske myndigheter vil beslutte hvordan det skal brukes, sier han.

(©NTB)