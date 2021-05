EU: Jobber med Tunisia om migrantavtale

utenriks

Innenrikskommissær Ylva Johansson forteller om samtalene med de to nordafrikanske landene i et intervju med den italienske avisen La Repubblica. Sammen med Italias innenriksminister Luciana Lamorgese reiser hun torsdag til Tunisia.

Italia har bedt EU om hjelp til å håndtere det økende antallet migranter og flyktninger som kommer til landet, hovedsakelig fra Tunisia og Libya.

– Målet er en avtale som kan hjelpe landet ut av den alvorlige økonomisk krisen etter pandemien og gi dem ressurser til å bekjempe menneskesmugling, sier Johansson. Hun håper en avtale kan være klar innen året er omme.

– EU vil stille midler tilgjengelig for økonomien, investeringer og sysselsetting, mens tunisiske myndigheter vil jobbe for å få kontroll over grensene, ta tilbake egne borgere som har reist til Europa og returnere utlendinger som ikke er flyktninger, forklarer hun.

Kommissæren sier EU også er i samtaler med Libyas regjering og statsminister Abdulhamid Dbeibah om en ny avtale om migrasjon fra det nordafrikanske landet.

(©NTB)