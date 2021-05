utenriks

Antall besøkende skal imidlertid begrenses til 10.000 per dag for å overholde reglene for sosial distansering, sier Sete, selskapet som drifter tårnet, i en uttalelse torsdag.

Alle utsiktsetasjene vil være tilgjengelige for publikum med unntak av noen få steder som fortsatt er under oppussing.

Eiffeltårnet har vært gjennom den mest omfattende og kostbare renoveringen i tårnets 132 år lange historie for å vise seg fra sin beste side under sommer-OL i Paris 2024.

(©NTB)