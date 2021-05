Palestinas utenriksminister anklager Israel for folkemord

utenriks

Uttalelsen kom under et hastemøte i hovedforsamlingen torsdag.

Han oppfordret samtidig forsamlingen til å sikre at Israel bli stilt til ansvar for drap på uskyldige palestinere og sørge for at landet ikke får våpen.

Israel argumenterer med at landet handler i selvforsvar, noe også en rekke vestlige land har uttalt at landet har rett til. Den palestinske ministeren avviser dette.

– Hvordan kan en okkuperende makt ha retten til å forsvare seg selv når et helt folk under okkupasjon er fratatt den samme rettigheten? spurte Al-Malki.

Siden 10. mai har palestinske grupper avfyrt over 4.000 raketter mot Israel fra Gazastripen. Tolv personer er drept. Israel har svart med omfattende angrep som har tatt livet av minst 232 palestinere.

