Søreide svarer Lavrov: – Ikke noe nytt

– Russlands syn på norsk sikkerhetspolitikk er godt kjent og det er ikke noe nytt at dette tas opp av dem, sier Eriksen Søreide i en epost til NTB etter møtet med den russiske utenriksministeren under Arktisk råd på Island torsdag.

– Fra norsk side legger vi vekt på å føre en forutsigbar og gjenkjennelig politikk, og vi snakker åpent med russerne om dette, senest i mitt møte med Lavrov i dag. Vi vil fortsatt legge vekt på å vise fasthet, forutsigbarhet og åpenhet overfor Russland, legger hun til.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kommenterte den nye norske forsvarsavtalen med USA på en pressekonferanse etter møtet torsdag.

– Land i Russlands umiddelbare nærhet, våre naboer, endrer nå sine lover for å tillate utenlandske militære styrker og våpen på sitt territorium, sa utenriksministeren, ifølge VG.

Amerikanske styrker i Norge inngår i en «permanent rotasjon», ifølge Lavrov. Han mener dette strider med Norges selvpålagte begrensning om ikke å ha utenlandske militære baser på norsk territorium.

Midtøsten og Syria

Utenriksministeren sier både Midtøsten og spørsmålet om humanitær tilgang i Syria ble tatt opp i samtalen med den russiske motparten.

– Vi diskuterte både spørsmål knyttet til det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Russland, og en del aktuelle internasjonale spørsmål som er på agendaen i FN og som er viktige prioriteringer for Norge i Sikkerhetsrådet, sier Eriksen Søreide.

På torsdagens møte overtok Russland det roterende formannskapet i Arktisk råd etter Island. Den norske utenriksministeren sier russernes planer virker lovende.

– Jeg er godt fornøyd med det russerne skisserte her i dag. Det er tydelig at Russland har høye ambisjoner for sitt formannskap. Russiske hovedprioriteringer sammenfaller godt med norske, og vi vil holde nær kontakt med dem både for å støtte arbeidet i Arktisk råd og for å forberede vårt eget formannskap i 2023-25, sier hun.

Nei til forsvarssamarbeid

Statsråden gir imidlertid en kald skulder til Lavrovs ønske om å ta felles sikkerhetspolitikk opp i Arktisk råd.

Lavrov uttalte etter torsdagens møte at det er «viktig å utvide de positive relasjonene vi har i arktisk råd til å omfatte også den militære sfæren».

– Vi vil fortsatt legge vekt på å vise fasthet, forutsigbarhet og åpenhet overfor Russland. Vi er tydelige på at sikkerhetspolitikk ikke hører hjemme i Arktisk råd, sier Eriksen Søreide.

Heller ikke USA eller Island er særlig begeistret for Lavrovs forslag.

