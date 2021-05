KN: Kritisk behov for hjelp til Gaza

utenriks

– Gaza trenger vår hjelp nå, og i lang tid framover, sier Høybråten, som viser til at den palestinske sivilbefolkningen er svært hardt rammet.

Minst 232 palestinere ble ifølge helsemyndighetene på Gazastripen drept i de israelske angrepene, 65 av dem barn, og nærmere 60.000 ble gjort husløse.

Sykehus og vannledninger, kloakksystemer, strømtilførsel og annen infrastruktur er ødelagt.

– Gaza var i en humanitær krise lenge før denne konflikten og krigshandlingene startet. Halvannen uke med massive angrep på enklaven har ført til ytterlige og enorme lidelser for den hardt prøvede befolkningen, sier Høybråten.

– Folk mangler mat, rent vann, strøm, toaletter, helsetjenester og tak over hodet. I tillegg til alt dette ligger faren for en ny stor smittebølge av covid-19, spesielt etter at Israel bombet bygningen som huset Gazas eneste testsenter, sier han.

– Skal vi unngå en fullstendig kollaps, er det nå avgjørende at vi og andre organisasjoner snarest mulig får full tilgang slik at nødhjelpsresponsen kan komme i gang for alvor, sier Høybråten.

– Kirkens Nødhjelp vil nå i første omgang bistå de hardest rammede og mest sårbare familiene slik at disse kan få kjøpt seg mat og andre nødvendighetsartikler. Vi vil reparere vannrør, vannpumper og brønner slik at befolkningen i Gaza får en mer stabil tilgang til rent og trygt vann, sier han.

