Syrer dømt til livsvarig fengsel for dødelig angrep på homofilt par i Tyskland

Den dømte er 21 år og kom til Tyskland som flyktning i 2015. Han fikk dommen kunngjort fredag.

Knivangrepet skjedde på åpen gate i Dresden. En 55 år gammel mann ble drept, mens partneren hans overlevde. De to var på ferie i Dresden og kom fra delstaten Nordrhein-Westfalen lenger vest i Tyskland.

Påtalemyndigheten mente at det ikke fantes noen formildende omstendigheter, og dommen var i tråd med aktors påstand om lovens strengeste straff. Det innebærer at han må sone i 15 år før han kan søke om prøveløslatelse. 21-åringen er tidligere dømt for å ha spredt propaganda om IS. I fengselet angrep han vakter, noe som førte til at dommen ble forlenget.

Forsvarerne mente at dommen burde vært mildere gitt hans unge alder. Han var 20 da han begikk drapet. Bare fem dager tidligere var han løslatt fra fengsel.

Han greide å unnslippe etter angrepet, men ble sporet opp ved hjelp av DNA knapt tre uker senere.

