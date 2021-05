Kjent holocaust-overlevende død

utenriks

Kent var leder for Det internasjonale Auschwitz-komiteen med base i Berlin og døde i sitt hjem i New York.

Kent ble født i 1925 i Lodz i det som i dag er Polen. Etter den tyske invasjonen i 1939 ble medlemmer av hans jødiske Kniker-familie sendt til en getto, der Romans far døde av sult i 1943.

Resten av familien endte i Auschwitz i 1944 der han ble skilt fra sin mor og søstrene. Sammen med broren Leon ble han sendt til andre leirer før han ble satt fri av amerikanerne på vei til Dachau da han var 16 år gammel.

Brødrene ble gjenforent med søstrene i Sverige etter krigen og emigrerte senere til USA. Moren så han aldri igjen.

I 2011 ble han leder av Auschwitz-komiteen, som ble stiftet i 1952 av overlevende fra dødsleiren for å sørge for at verden fikk vite hva som foregikk i leiren, og for å ta seg av overlevende.

1,1 millioner mennesker, det store flertall av dem jøder, ble drept i leiren, enten i gasskamrene eller av sult eller sykdom.

(©NTB)