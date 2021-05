Over en million døde av korona i Latin-Amerika

utenriks

Det nøyaktige tallet fredag, 1.001.400, er fra en opptelling nyhetsbyrået AFP har gjort, basert på offisielle kilder. Det er også registrert 31,5 millioner smittede.

Over 90 prosent av dødsfallene har funnet sted i bare fem land som står for 70 prosent av regionens befolkning.

I Brasil er dødstallet 446.309, i Mexico 221.080, i Colombia 83.233, i Argentina 73.391 og i Peru 67.253. Også Chile og Ecuador er hardt rammet.

– Denne pandemien er langt fra over, og den rammer Latin-Amerika hardt. Det berører vår helse, økonomi og hele samfunn, sier Carissa Etienne, leder i Den panamerikanske helseorganisasjonen (PAHO).

Treg vaksinering

Hun påpeker at bare 3 prosent av kontinentets befolkning er vaksinert, og vaksineringen går fortsatt svært tregt i de fleste av landene.

– Kontinentet er et episenter av koronalidelser. Det burde vært et episenter for vaksinering, sier hun og peker på USA, der over halve befolkningen har fått minst en dose, mens 85 prosent av dem over 85 år har fått to. Dermed har både smitten, innleggelser og dødsfall sunket drastisk.

Chile og Uruguay er best stilt når det gjelder vaksinering. En aggressiv vaksineringskampanje i Chile har ført til at over 40 prosent av befolkningen er vaksinert. Men i Brasil og Argentina går det smertelig langsomt.

2.000 døde per dag i Brasil

Brasil er stadig hardest rammet av pandemien, med over 2.000 dødsfall daglig denne uka. Det er likevel en bedring, siden tallet var over 3.000 for seks uker siden.

Mexico har gjort enda større framgang. Antall døde per dag har falt fra 1.300 i januar til bare 170 nå. I Mexico by gjenåpner skolene 7. juni.

På den andre siden av spekteret er Bolivia og Ecuador der smitten har skutt i været med henholdsvis 44 og 35 prosent den siste uka.

Også i Colombia og Argentina øker smitten. Argentinas president Alberto Fernandez kunngjorde en ni dager lang nedstengning fra lørdag som følge av en økning på 15 prosent.

Uruguay blant verdens verste

Enda verre er det i Uruguay, som gjennom hele 2020 hadde kontroll. I april ble bunnen nådd, og landet har i dag en av verdens høyeste dødsrater, med 20,8 døde per 100.000 innbyggere over 14 dager.

Til sammen har regionen, som omfatter 33 land og 15 territorier, registrert nesten 3.900 dødsfall per dag i gjennomsnitt den siste uka, det vil si en økning på 1 prosent siden uka før.

Antall smittede som siste uke lå på 142.000 per dag, har økt med 10 prosent fra uka før.

Verst etter Europa

Siden pandemien oppsto i Kina i desember 2019, er Latin-Amerika og Karibia den nest hardest rammede regionen etter Europa i antall døde, der 1,12 millioner mennesker har dødd, men langt foran USA og Canada med 614.000 døde.

30 prosent av verdens 3,44 millioner registrerte koronadøde er i Latin-Amerika og Karibia.

Pandemien har rammet landenes økonomi svært hardt også. og den har avdekket svært mangelfulle helsesystemer, med sterkt overbelastede sykehus.

Chile, som lenge har vært en av regionens mest framgangsrike økonomier, opplevde sin kraftigste tilbakegang på 40 år i fjor, med en nedgang i BNP på 5,8 prosent.

Over en million mennesker har mistet jobben, og mange har også mistet sine hjem og måttet flytte til improviserte leirer.

– Det verste er sulten, sier Ingrid Lara i sin leir i hovedstaden Santiago.

(©NTB)