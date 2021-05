Moderna: Vaksinen også effektiv for barn ned til 12 år

utenriks

Barn helt ned i tolvårsalderen kan bli beskyttet mot covid-19 av vaksinen, skriver New York Times. Resultatene er basert på kliniske tester med 3.732 unge i alderen 12–17 år, opplyser Moderna. To tredeler av deltakerne fikk to doser. Ingen av dem har senere fått påvist covid-19-symptomer. Det antyder at vaksinen er 100 prosent effektiv blant unge, samme resultat som Pfizer/Biontechs vaksine.