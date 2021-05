Flere drept i skyting i California

utenriks

Ordføreren i San Jose, Sam Liccardo, opplyste tidligere at flere personer fikk legehjelp etter hendelsen, som skjedde på et jernbaneområde i byen tidlig på morgenen onsdag.

Åstedet ligger like ved sheriffkontoret i Santa Clara fylke, ikke langt fra den lokale flyplassen, rundt en times biltur sør for San Francisco.

En talsmann for sheriffen i Santa Clara, Russell Davis, bekrefter overfor lokalavisa San Jose Mercury News at gjerningsmannen er død, men kan ikke si noe nærmere om hvor mange som er drept og såret.

Davis sier imidlertid at noen av ofrene er ansatte i lettbaneselskapet VTA. Moren til en av de ansatte sier til radiokanalen KTVU at skytingen skjedde under et møte i fagforeningen.

