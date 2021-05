Åtte drept i skyting i San Jose

utenriks

Gjerningsmannen var en 57 år gammel ansatt ved kollektivselskapet VTA i Santa Clara-fylket, og sheriff Laurie Smith sier han skjøt seg da han skjønte at politiet var i nærheten.

Ordføreren i San Jose, Sam Liccardo, opplyste tidligere at flere personer fikk legehjelp etter hendelsen, som skjedde på verksted- og parkeringsområdet for VTAs lettbane før klokka 7 om morgenen onsdag.

Åstedet ligger like ved sheriffkontoret i Santa Clara fylke, ikke langt fra den lokale flyplassen, rundt en times biltur sør for San Francisco.

En talsmann for sheriffen i Santa Clara, Russell Davis, bekreftet tidligere onsdag overfor lokalavisa San Jose Mercury News at gjerningsmannen var død. Han sier at i tillegg til de døde er også mange såret.

Fagforeningsmøte

Davis sa at ofrene var ansatte i kollektivselskapet VTA, som står for lettbane, buss og annen kollektivtransport i San Jose-området i høyteknologisenteret Silicon Valley.

Moren til en ansatt sier til radiokanalen KTVU at skytingen skjedde på et møte i fagforeningen, mens en annen person sier at moren hans gjemte seg for skytteren sammen med kolleger i et annet rom.

Den antatte gjerningsmannens ekskone Cecilia Nelms sier til AP at han hadde et voldsomt temperament og at han hadde sagt til henne at han ønsket å drepe folk på jobben.

– Men jeg trodde aldri på ham, og det skjedde aldri. Inntil nå, sier Nelms.

De var gift i ti år inntil han leverte inn skilsmisse i 2005. De har ikke hatt kontakt de siste 13 årene, forteller hun. Hun sier også at han har vært behandlet for depresjon.

15. masseskyting i år

Skytingen skjedde på det mest hektiske tidspunktet av dagen på vedlikeholdsverkstedet for VTA, mens de ansatte gjorde klar for dagens trafikk, ifølge Raj Singh i fagforeningen.

En oversikt fra AP, USA Today og Northeastern University viser at San Jose-episoden er masseskyting av minst fire personer nummer 15 i USA hittil i år. Til sammen 86 mennesker er døde hittil i år i masseskytinger, mot 106 i hele fjor.

