utenriks

Saken har ført til en bitter strid mellom de to landene.

Torsdag morgen var det omfattende vakthold rundt rettsbygningen i Beijing. Saken går for lukkede dører.

Yang Jun (56) er australsk statsborger, men er født i Kina. Han har sittet fengslet i over to år og er en av to høyprofilerte australiere som er pågrepet i Kina som følge av spionasjeanklager.

Australias utenriksminister Marise Payne uttrykte torsdag dyp bekymring for Kinas behandling av Yang, som fastholder at han er uskyldig.

