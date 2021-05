Malis president og statsminister løslatt

utenriks

President Bah N’Daw og statsminister Moctar Ouane ble løslatt natt til torsdag, og få timer senere bekreftet slektninger at de var kommet hjem igjen. Betingelsene for løslatelsene er ikke kjent.

De internasjonale reaksjonene var sterke da de to ble pågrepet og ført til en militærbase utenfor hovedstaden Bamako mandag. Dagen etter meldte oberst Assimi Goïta, som leder landets militærjunta, at de to var avsatt.

Både N'Daw og Ouane ble utnevnt i september, få uker etter at Goïta hadde ledet et militærkupp og avsatt den folkevalgte presidenten. Med trusselen om internasjonale sanksjoner hengende over seg, ble militærjuntaen presset til å utnevne en sivil overgangsregjering. Men da N’Daw nylig gjennomførte rokeringer i regjeringen, skapte det betydelig misnøye blant de militære.

Planen har vært at overgangsregjeringen skal sitte i 18 måneder og lede landet fram til et nyvalg.

