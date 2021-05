400.000 på flukt fra by som trues av lava i Kongo

utenriks

Myndighetene beordret torsdag evakuering av ti distrikter i byen, etter at store lavamasser ifølge FN har ødelagt minst 4.500 boliger og giftig røyk har kostet minst 32 liv.

Goma, som ligger helt øst i Kongo, på grensa til Rwanda, har også opplevd hundrevis av jordskjelv siden vulkanen fikk et utbrudd for en uke siden.

Flere steder i byen har det oppstått lange sprekker i bakken, og en massiv elv av lava er i ferd med å størkne bare 300 meter fra flyplassen.

Den 3.500 høye Nyiragongo-vulkanen ligger bare 13 kilometer nord for Goma, og hadde også et stort utbrudd i 2002. Det kostet minst 250 mennesker livet. 120.000 boliger ble ødelagt da deler av Goma ble begravd under et flere meter tykt lag av lava og aske. Et utbrudd i 1977 kostet 600 mennesker livet.

Advarer

Geologene har de siste dagene advart mot nye utbrudd etter at vulkanen delvis har roet seg igjen.

Militærguvernøren i byen, general Kongba Constant Ndima, advarer også mot giftige gasser fra lava på bunnen av den store Kivusjøen.

– Akkurat nå kan vi ikke utelukke et nytt utbrudd, enten på land eller under innsjøen, og det kan skje svært raskt og uten forhåndsvarsel, sier Ndima.

Et vulkanutbrudd under Nyos-sjøen vest i Kamerun kostet i 1986 over 1.700 mennesker livet, og et stort antall kveg i området døde også som følge av de giftige gassene som steg opp fra bunnen av innsjøen.

Panikk

Torsdagens advarsel fra myndighetene utløste delvis panikk blant byens innbyggere, og rundt 400.000 mennesker har nå ifølge FN flyktet, rundt 280.000 av dem barn. Mange har tilbrakt de siste nettene under åpen himmel.

Myndighetene har arrangert transport til Sake, rundt 25 kilometer vest for Goma, men der var det lite som ventet de mange flyktningene.

Fredag tok enkelte innbyggere sjansen på å returnere til folketomme gater for å hente mat og andre livsnødvendigheter, før de igjen forlot byen.

Butikkene er stengt, og de eneste som var å se, var sikkerhetsvakter som voktet de store villaene langs bredden av Kivusjøen.

Kirkens Nødhjelp evakuerer

Kirkens Nødhjelp startet fredag evakueringen av alle sine ansatte fra Goma.

– I en så usikker og farlig situasjon er vi nødt til å få våre kolleger ut av byen, sier Kirkens Nødhjelps landrepresentant i Kongo, Riborg Knudsen.

De første av hjelpeorganisasjonens ansatte tok seg fredag ned til byen Bukavu, 200 kilometer sør for Goma, og de forteller om en svært krevende evakuering.

– Titusener av mennesker er på flukt ut av byen, og våre kolleger forteller om kaos, panikk og stor frykt. Mange barn er kommet vekk fra foreldrene sine, og folk er svært preget etter de store ødeleggelsene og frykten for nye og dødelige utbrudd, sier Knudsen.

– De har flyktet for livet og spør seg nå om hvordan de skal klare seg på, om hvordan de skal få skaffet mat og vann til seg og sine, sier hun.

