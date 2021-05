Covax-samarbeidet mangler 190 millioner vaksinedoser

utenriks

Samarbeidet, som ble etablert for å sørge for at alle land får rask tilgang til vaksiner, ba torsdag rike land om å donere flere doser.

I en uttalelse heter det at Covax vil ha tilgang til mange flere doser senere i år gjennom avtaler som allerede er gjort med produsenter, men at konsekvensene kan bli «katastrofale» om de ikke får gjort noe med den nåværende mangelen.

USA og flere europeiske land, blant dem Norge, har forpliktet seg til å donere til sammen 180 millioner doser, men dette er ikke nok ifølge Covax. Verdens rike land bør kunne donere til sammen en milliard doser innen året er omme og fortsatt ha tilstrekkelig med doser til å vaksinere sin egen befolkning, heter det i en analyse gjort av Bill and Melinda Gates Foundation, som Covax viser til.

Samarbeidet trenger også 2 milliarder dollar, tilsvarende knappe 17 milliarder kroner, til å kjøpe ytterligere vaksinedoser. Planen var å levere 1,8 milliarder doser til fattigere land i løpet av året, og mange av disse var bestilt fra indiske produsenter.

Men etter en voldsom smitteoppblomstring i India, har landets regjering stanset alle forsendelser til utlandet, og Covax klarer kun å tilby rundt 70 millioner doser innen juni.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at nye varianter kan oppstå der viruset løper løpsk, og at dette i verste fall kan føre til at det oppstår virusmutasjoner som kan være resistente mot vaksinene som nå er tilgjengelig.

