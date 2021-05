Kuppmaker utropt til president i Mali

utenriks

Den 38 år gamle obersten ledet militærkuppet der president Ibrahim Boubacar Keita ble styrtet og militærjuntaen overtok.

Under trusler om internasjonale sanksjoner utpekte militærjuntaen en sivil overgangsregjering, ledet av president Bah N’Daw og statsminister Moctar Ouane.

Overgangsregjeringen skulle etter planen sitte i 18 måneder, og deretter skulle det avholdes valg.

Da N’Daw nylig gjennomførte rokeringer i regjeringen, skapte det betydelig misnøye blant de militære som grep makten i et nytt kupp.

Pågrep presidenten

Bah N’Daw og Ouane ble pågrepet og satt i forvaring i en militærleir utenfor hovedstaden Bamako.

Goïta anklaget dem for å ha sabotert demokratiseringsprosessen og opplyste at de var løst fra sine oppgaver. De to opplyste senere at de hadde trukket seg.

Verdenssamfunnet med Sikkerhetsrådet i spissen protesterte på nytt og krevde øyeblikkelig løslatelse av de to, og torsdag ga kuppmakerne etter.

Hvilken avtale som ble inngått, er ikke kjent, men fredag utropte Malis grunnlovsdomstol Goïta til president for en overgangsperiode. Obersten lover å holde valg i løpet av neste år.

Kaotisk

Den politiske situasjonen i Mali har vært kaotisk helt siden en opprørsgruppe i hæren styrtet den daværende presidenten i et militærkupp i 2012, og militante islamister utnyttet maktvakuumet som oppsto.

En franskledet intervensjon i 2013 skjøv islamistene vekk fra makten, men sikkerhetssituasjonen er fortsatt vært svært ustabil.

Væpnede grupper med bånd til al-Qaida og Den islamske stat (IS) har siden drept tusenvis og drevet hundretusener på flukt, og opprøret har også spredt seg til nabolandene Burkina Faso og Niger.

