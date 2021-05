Sverige i samtaler med Norge og Danmark om hjelp til sykehusene

utenriks

Et drøyt år ut i pandemien er det svenske helsevesenet fortsatt under hardt press, skriver SVT. Sykehuspersonell har overfor kanalen uttrykt bekymring for bemanningssituasjonen før sommeren, og tatt til orde for å låne inn ressurser fra Norge og Danmark.

– Klokka tikker. Vi trenger hjelp, sa David Konrad, som leder operasjons- og intensivavdelingen på Karolinska universitetssykehus, til kanalen.

Organisasjonen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ba forrige uke regjeringen om å formelt spørre nabolandene om hjelp. Hallengren sier at det er innledet en dialog.

– For meg har det vært viktig at det har vært enighet mellom Sverige, Danmark og Norge om at det ikke finnes noen kriterier eller avtaler som skal oppfylles, og at det ikke finnes noen hinder som gjør det vanskeligere for svenske regioner å rekruttere i sommer, sier hun til SVT.

