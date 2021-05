Vietnam vil koronateste hele befolkningen i Ho Chi Minh-byen

utenriks

Vietnams mest folkerike by skal etter planen teste 100.000 personer hver dag. Det opplyste byens leder Nguyen Thanh Phong på et krisemøte søndag, ifølge nettavisen VnExpress.

Tidligere på dagen kunngjorde myndighetene at byen fra mandag av går inn i en to uker lang periode med sosial distansering. Det er første gang siden april 2020 at Ho Chi Minh-byen innfører slike avstandsregler.

Det skjer etter at det ble funnet over 100 nye smittetilfeller knyttet til et nylig utbrudd der smittekilden er ukjent.

Over hele byen blir det nå forbudt å samles mer enn ti personer utenfor arbeidsplasser eller sykehus. Samtidig skal det håndheves et avstandskrav på to meter.

Vietnam er blitt hyllet for sin håndtering av pandemien. Men etter en måned uten smittespredning i befolkningen dukket det igjen opp lokal smitte 27. april. Siden er det påvist over 4.000 smittetilfeller.

Offisielt har landet bare påvist drøyt 7.000 smittetilfeller og 47 koronadødsfall siden pandemien brøt ut.

Helsedepartementet opplyste lørdag at de hadde oppdaget en ny koronavariant som ser ut til å være en hybrid av kjente mutasjoner fra både India og Storbritannia. Varianten ble påvist gjennom gensekvensering av viruset hos covid-19-pasienter i Vietnam, ifølge landets helseminister.

