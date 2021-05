WHO dropper landsnavn i omtale av virusvarianter

utenriks

Fram til nå har virusvariantene enten blitt omtalt ved deres tekniske tallkode eller etter hvor variantene først ble oppdaget.

I håp om å lage et mer rettferdig og forståelig system, vil WHO referere til de mest fryktede og smittsomme variantene med bokstaver fra det greske alfabetet.

Den første av disse virusvariantene, som først ble oppdaget i England og også er kjent som B.1.1.7, skal nå omtales av WHO som «alfavarianten». Den andre, som oppsto i Sør-Afrika og har koden B. 1.351, blir dermed omtalt som «betavarianten».

Virusvarianten som ble oppdaget i Brasil, får navnet «gamma», mens den fjerde varianten fra India skal omtales som «delta». Framtidige varianter som regnes som mer smittsomme og gir grunn til bekymring, skal omtales med de påfølgende bokstaver i det greske alfabetet.

WHO sier en gruppe eksperter har utviklet det nye systemet og at det ikke skal erstatte de vitenskapelige terminologiene, men organisasjonen håper at endringen i navnegivingen skal gjøre det enklere å si og huske de ulike variantene.

