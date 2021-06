Herzog valgt til president i Israel

utenriks

Herzog fikk 87 stemmer i avstemningen blant de 120 folkevalgte i nasjonalforsamlingen Knesset onsdag. Motkandidaten Miriam Peretz fikk 26 stemmer.

Han overtar etter sittende president Reuven Rivlin 9. juli, skriver Haaretz.

Herzog blir landets ellevte president. Presidenten i Israel har først og fremst en symbolsk funksjon.

Før onsdagens valg hadde israelske medier fremhevet forskjellene mellom kandidatene.

Miriam Peretz ble født i Casablanca i Marokko og kom til Israel som barn. To av sønnene til den 67 år gamle læreren ble drept mens de tjenestegjorde i det israelske forsvaret (IDF). Hun ble sett på som den mest ydmyke av de to kandidatene og respekteres av mange for sin tro.

Sekulære Isaac Herzog ble regnet som favoritt før onsdagens valg. Han er født i Tel Aviv og har lenge vært aktiv i politikken. I 2018 ble han styreleder i hjelpeorganisasjonen Jewish Agency, som blant annet bistår jøder som vil flytte til Israel. Hans far Chaim Herzog var Israels president fra 1983 til 1993, og hans bestefar Yitzhak Halevi Herzog var en fremstående rabbiner.

Isaac Herzog gikk gradene i det israelske arbeiderpartiet, fra å være statssekretær i statsminister Ehud Baraks regjering fra 1999 til 2000, via ulike statsrådsposter, inntil han ble leder for partiet i perioden 2013–2018.

(©NTB)