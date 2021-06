AFP: To milliarder vaksinedoser gitt i verden

utenriks

Torsdag formiddag viste oversikten at det var satt mins 2.109.696.022 sprøyter i 215 land og territorier, melder nyhetsbyrået.

Israel, som har ledet an fra vaksineutrullingen i verden startet for et halvt år siden, ligger fortsatt i front. Der er nesten av seks av ti fullvaksinert. Deretter følger Canada, (59 prosent har fått minst én dose), Storbritannia (58,3 prosent), Chile (56,6 prosent) og USA (51 prosent). I EU har nesten 40 prosent fått minst én dose.

Rundt 60 prosent av alle dosene som er gitt, er satt i verdens tre mest folkerike land: Kina (704,8 millioner doser), USA (296,9 millioner doser) og India (221 millioner doser).

Seks land i verden har fortsatt ikke begynt vaksineringen: Nord-Korea, Haiti, Tanzania, Tsjad, Burundi og Eritrea.

(©NTB)