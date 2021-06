Enighet om ny regjering i Israel

utenriks

Lapid meddelte onsdag president Reuven Rivlin at det er grunnlag for å danne en ny israelsk koalisjonsregjering.

– Denne regjeringen vil jobbe for alle Israels borgere, skriver Lapid på Twitter. Han lover å gjøre alt for å forene det israelske samfunnet.

Et viktig gjennombrudd i forhandlingene kom da det israelsk-arabiske partiet Raam ga den nye regjeringen sin støtte.

Lapid og Naftali Bennett, lederen for det ultranasjonalistiske partiet Yamina, er enige om en ordning der de bytter på å være statsminister.

Deler på jobben

Hvis det stemmer at regjeringen har støtte i nasjonalforsamlingen Knesset, betyr det at punktum er satt for en tolv år lang periode med Benjamin Netanyahu som israelsk statsminister.

I stedet er planen nå at Bennett blir statsminister de neste to årene, før Lapid overtar for en ny periode på to år.

Raam blir det første arabiske partiet som noen gang har deltatt i en israelsk regjering. Partileder Mansour Abbas var en av de siste som undertegnet koalisjonsavtalen.

Tidligere samme dag ble Isaac Herzog valgt til ny israelsk president av Knesset. Presidenten har i hovedsak en seremoniell rolle, og Rivlin blir sittende fram til 9. juli.

Skjær i sjøen

Men selv om opposisjonspartiene har klart å bli enige, er det fortsatt skjær i sjøen for den nye regjeringen.

Den må godkjennes av de folkevalgte i Knesset, og avstemningen ventes tidligst å skje neste uke.

I mellomtiden vil Netanyahu trolig gjøre alt han kan for å torpedere prosjektet. Og flertallet bak den nye regjeringen ser ut til å være så knapt som overhodet mulig.

Avisa Times of Israel skriver at én representant fra Yamina har varslet at han kan komme til å stemme imot regjeringen. I så fall risikerer regjeringsprosjektet å kollapse.

Tiltalt for korrupsjon

Yair Lapid leder partiet Yesh Atid, som han grunnla selv i 2012. Han fikk regjeringsoppdraget av Rivlin etter at Netanyahu nok en gang ikke klarte å sette sammen en ny koalisjonsregjering etter valget i mars – det fjerde valget i Israel på under to år.

Netanyahu, som er tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd i tre separate saker, har forsøkt å stikke kjepper i hjulene for opposisjonen. Hans parti Likud stilte tirsdag spørsmål ved Bennetts rett til å bli statsminister.

I tillegg har Netanyahu hevdet at en regjering med innflytelse fra venstresiden vil sette Israel i fare.

Stor avstand

Regjeringen som Lapid og Bennett forsøker å få på plass, omfatter åtte svært ulike partier. Ett av dem er det israelske arbeiderpartiet.

I tillegg skal altså islamistiske Raab nå forsøke å samarbeide med ultranasjonalistiske Yamina. Sistnevnte er en varm tilhenger av israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden.

Selv om den nye regjeringen blir godkjent av Knesset, kan altså den store politiske avstanden mellom partiene bli en betydelig utfordring.

Det ble enighet om regjeringen mindre enn to uker etter den væpnede konflikten mellom Israel og Hamas. Mens krigshandlingene pågikk, oppsto det også voldelige sammenstøt mellom israelske jøder og arabere.