Fengslet rapper fikk Grammis

Yasin, som han er kjent som, kunne dermed ikke selv ta imot prisen. Det gjorde i stedet produsenten Amr Badr.

– Yasin er ikke her, men han vil takke fansen, sin familie, alle som har hørt på, og han vil takke Grammis, sa Badr.

Rapperen ble pågrepet mot slutten av fjoråret, mistenkt for innblanding i en bortføringssak. Saken er knyttet til det såkalte Vårby-nettverket sør i Stockholm og har fått stor oppmerksomhet i Sverige.

Rapperen Haval er også fengslet i saken. Han var nominert til Grammis i kategorien årets nykommer, men vant ikke prisen.

Bransjeorganisasjonen Ifpi, som arrangerer Grammis-utdelingen, ville ikke la seg intervjue om de kontroversielle nominasjonene, men har svart skriftlig.

– Vi fastholder vårt syn om at kunstneriske prestasjoner skal kunne vurderes separat fra eventuelle forbrytelser personer mistenkes for, og at det er andre institusjoner i samfunnet som er bedre egnet til tegne opp de rettslige grensene, skriver de.

Blant de andre som fikk priser under torsdagens utdeling, var norske Ane Brun, som vant i kategorien alternativ pop med sitt album «After the great storm».

